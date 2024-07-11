台積電衝達1070元新天價，市值27.75兆元也創新高（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕聯準會主席鮑爾釋出降息不必等到通膨率降至2%才開始，帶動美股主要指數週三 （10 日） 皆收漲超過1%，台積電第二季營收超標，表現優於市場預期，台積電ADR漲幅達3.54％、收191.05美元，激勵台積電（2330）今股價開高走高，以1065元開出，衝達1070元新天價，市值達27.75兆元也創新高，帶動半導體類股漲幅逾1.6%。

鮑爾週三對外表明，因通膨數據的滯後性，聯準會不必等到通膨降至2%才降息，目前美國勞動市場已有明顯降溫，勞動市場疲軟也會是聯準會考慮降息的因素。他的話被視為本季可能降息的訊號。激勵美股四大指數收漲均超過１％。

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輝達上漲2.69%、AMD上漲 3.87%，台積電ADR上漲3.54%，帶動台積電今開1065元，上漲20元，早盤最高衝達1070元新天價，市值達27.75兆元也創新高。

受惠AI晶片對3、5奈米需求強勁，台積電昨日公佈6月營收為2078.69億元，創同期新高；第二季營收達6735.1億元，季增13.64%、年增達40%，創歷史新高並超越財測高標；今年上半年累計營收為1.26兆元，年增28.%，也創同期新高。

展望第三季，逢蘋果進入拉貨旺季，輝達、英特爾、高通、聯發科（2454）新款產品都將放量，帶動台積電營收走高可期。外資法人預估台積電第三季營收可季增一成以上，台積電將於18日召開法說會，公布第二季獲利數與釋出營運展望。

台積電6月營收雖月減9.5%、但年增32.9%，並仍維持在2千億元大關之上，創同期新高；第二季營收為6735.1億元，季增13.64%、年增達40%，創歷史新高，財測營收約196-204億美元，換算新台幣約為6330億元-6589億元，實際營收優於預期，超越財測高標。

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