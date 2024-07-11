若當選總統 川普放話：就把札克伯格抓進監獄！

川普（左）表示如果他當選總統，就要把札克伯格（右）在內的「選舉操控者」送進監獄。（法新社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國前總統川普（Donald Trump）正尋求重回白宮，不過川普並不想讓臉書（Facebook）共同創辦人札克伯格（Mark Zuckerberg）忘記了他們2人之間的矛盾。川普最近在其自創的社群媒體平台Truth Social上發文，表示如果他當選總統，就要把札克伯格在內的「選舉操控者」送進監獄。

《Business Insider》報導，川普在文章中表示，如果他當選總統，將以前所未有的規模追捕選舉操控者，這些人將被長期監禁。「我們已經知道你是誰了。別這樣做！」川普並在文末點名：「ZUCKERBUCKS，注意點！」（ZUCKERBUCKS, be careful!）

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「Zuckerbucks」一詞，指札克伯格利用捐款影響選舉結果。

在2023年2月，川普在Truth Social上發文，指控札克伯格在選舉中作弊，並發布了福斯新聞（Fox News ）的一篇報導連結。該篇報導稱，札克伯格向喬治亞州選舉委員會捐贈了200萬美元，呼籲當局對此事展開調查。

川普和札克伯格的不合，可以追溯到好幾年前。

2020年6月，Facebook因允許川普發表暴力言論，受到外界批評，札克伯格後來表態，指出對於川普的分裂性和煽動性言論，感到震驚和反感。

而在2021年1月6日，美國國會山莊騷亂事件發生後，川普被禁止使用Facebook，支持川普的示威者衝進美國國會大廈，最終造成5死多傷。札克伯格在當時的聲明中表示，該公司認為，讓川普繼續使用Facebook的話，風險太大了，不過Facebook已在2023年1月解除川普的禁令。

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