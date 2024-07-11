不侷限個別客戶 ! 美媒 : 台積電2025年對所有客戶漲價

美系外資認為，台積電將於2025年對所有客戶啟動漲價。（彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕《Tom's Hardware》報導，投資者Eric Jhonsa引述摩根士丹利給客戶的報告稱，由於消費性電子和高效能運算領域對先進處理器的高需求，台積電2025年可能將對全部客戶調漲晶圓價格，而不是只針對個別客戶，預計明年晶圓價格平均上漲5%，較先前2%提升，而CoWoS封裝價格可能在未來2年內飆升20%。

美系外資指出，為讓客戶更願意支付額外費用，台積電正在發出潛在的領先產能短缺的信號，其客戶需認同「台積電的價值」，以確保其產能分配。

請繼續往下閱讀...

美媒指出，「根據來自供應鏈端消息」，台積電與AI、高效能運算（HPC）等客戶進行談判，這些客戶可接受4nm晶圓價格上漲約10%，從每晶圓約1.8萬美元上漲至2萬美元。

若以此估算，預計AMD、輝達（NVIDIA）所使用的4nm和5nm節點混合平均售價（ASP）將上漲11%。對客戶端來說，自2021年第1季以來，N4/N5晶圓的價格可能會上漲約25%。

報告稱，儘管台積電與蘋果等智慧型手機和消費性電子產品客戶在於漲價談判過程一直充滿挑戰，但有跡象顯示，其客戶端可接受適度的價格上漲，同時「將額外成本轉嫁給最終用戶」。

美系外資表示，台積電通常在10月確定隔年的晶圓售價，並在約2至3個月前與客戶進行談判。據報導，2022年台積電將晶圓價格調高10%，2023年再調高5%。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法