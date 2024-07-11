全球財富報告台灣第1！2028年百萬美元富翁增幅近5成最強

瑞銀在2024年全球財富報告中預測，到2028年，台灣受惠半導體產業，百萬美元富翁增47%至116萬人。（彭博資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕瑞銀（UBS）在2024年全球財富報告中預測，到2028年，英國可能會失去進6分之1的百萬美元富豪，但美國等其他國家的百萬美元富翁的佔比將會增加，而台灣受惠半導體產業增幅最大，預估到2028年大增47%至116萬人。

《路透》、《CNBC》等媒體報導，報告預測，2028年以前，全球56個市場中有52個市場，身家逾百萬美元的成年人數將攀升。

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報告指出，台灣在微晶片產業帶動，加上富人移入增加，預估2028年的百萬（美元）富翁人數估達約116萬，成長率47%，成長最為強勁。

至於其他國家，報告指出，土耳其的百萬富豪人數，估計到2028年將增43%、哈薩克37%、印尼32%、日本28%。

美國到2028年百萬美元富翁的總數將增加16%、至2540萬人，仍是全球百萬富豪最多的國家。

瑞銀稱，全球財富報告發布的15年來，亞太區域財富成長幅度最大，幾乎達177%，接著是美洲的146%。歐洲、中東和非洲地區僅成長44%。

但報告示警，亞太區域也出現負債急遽攀升的現象。區域總負債自2008年來已膨脹超過192%，比歐洲、中東和非洲地區增幅多了20倍以上，幾乎是美洲區域的4倍。

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