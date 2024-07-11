輝達最強顯卡即將登場！曝RTX 5090基礎頻率大幅提升至2.9GHz

輝達最強顯卡即將推出！曝RTX 5090基礎頻率大幅提升至2.9GHz（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕輝達最強顯卡即將推出！據最新爆料，輝達即將推出的新一代遊戲顯卡GeForce RTX 5090，其基礎頻率接近2.9 GHz，不僅遠超當前旗艦產品，更將成為市場上基礎頻率最高的顯卡之一。

業界普遍預計RTX 5090將在2024年第4季發佈，屆時它將代表輝達在高端顯卡市場的新標杆，至於顯卡的具體規格和性能表現，還需等待官方的最終確認。

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外媒報導，這一指標顯著高於當前旗艦型號RTX 4090的2.23 GHz，甚至超過了RTX 4090的2.52 GHz加速頻率。

不過這並不意味著RTX 5090的加速頻率一定會很高，但可以期待一下達到3.0 GHz以上。

據悉，RTX 5090將基於Blackwell架構，預計配備28GB GDDR7顯存和448-bit位寬。儘管搭載的GB202晶片並非完整版，其頂配版本通常配備32GB顯存和512-bit位寬，但RTX 5090的性能依然備受期待。

此外，RTX 5090顯卡的TGP預計為450W，同時輝達還準備了1款TGP為350W的版本，顯存容量為16GB，位寬為256-bit。

RTX 5090 Founders Edition的散熱設計也頗具看點，據傳厚度僅為雙槽，配備雙風扇，採用三塊PCB設計，留出空間實現雙面吹透。

輝達的合作伙伴已開始針對Blackwell架構新款顯卡進行散熱設計，預計非公版本的RTX 5090也將擁有龐大的散熱模組。

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