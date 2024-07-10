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輝達已成「堅不可摧堡壘」 韓國教授指出值得樂觀理由

2024/07/10 20:27

輝達已變成了一座「堅不可摧的堡壘」，在硬體和軟體方面均處於領先地位。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕輝達股價飆升，6月以3.335兆美元成為全球最大市值公司，未來是否持續走高，對於一些人工智慧相關股票存在泡沫風險的言論中，南韓翰林大學AI融合研究所教授LEE SOO-HWA在媒體撰文表示，輝達有一些值得相信的東西，未來很樂觀。

LEE SOO-HWA在韓國中央日報評論寫道，由於GPU銷售對輝達的股價至關重要，銷售也必然會增加，與現有的機器學習相比，大型語言模型 （LLM） 需要更多的運算資源，尤其是GPU來進行「推理」。

隨著OpenAI和微軟等LLM服務銷售量的上升，輝達的股價將會上漲。亞馬遜和Google等大型雲端服務公司在沒有 GPU的情況下，根本無法維持或擴展服務營運。

輝達已變成了一座「堅不可摧的堡壘」，該公司在硬體和軟體方面均處於領先地位。CUDA人工智慧學習工具是輝達在過去20年投資超過100億美元後，在人工智慧領域獲得的重要「一環」。

為取代自2010年深度學習以來作為人工智慧學習標準庫而出現的CUDA，需要動員大規模的人工智慧專家。由於全球對人工智慧專家的需求很大，所以供不應求。

LEE SOO-HWA，從短期來看，當人工智慧提高市場上交易的商品和服務的品質和成本時，擔心輝達股價是否過高可能是不必要的。

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