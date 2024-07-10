正崴上半年業績年增12％ 法人看好全年獲利顯著成長

正崴今年6月營收74.13億元，月增1.7%、年增26.7%。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕連接線廠正崴（2392）今年6月營收74.13億元，月增1.7%、年增26.7%；第2季營收217.39億元，季增14.48%、年增26.41%；上半年營收累計為407.21億元、年增12.47%；法人看好正崴將受惠於市場需求回溫、綠能事業挹注，全年獲利年增幅度上看6成。

法人指出，蘋果今年將推出首款搭載人工智慧（AI）技術的iPhone，加上產品全面改用Type-C連接埠，正崴作為其重要供應商，出貨可望因而受惠，此外，來自索尼（Sony）的遊戲機訂單走向暢旺，以及成長動能強勁的綠能事業營收認列，皆將帶動正崴全年總營業額的年增幅度超過10%。

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正崴表示，公司不對單一產品與客戶進行評論，也並無發布財務預測數據，今年除了4大產品線全面成長，也將強化旗下通路代理服務的營收能量，同時深化教育機構標案的合作機會，除了擴充本業發展，子公司富威電力（6994）在穩定增進業務動能之下，預計今年底從興櫃轉上市。

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