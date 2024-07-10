康舒旗下立卯助攻 上半年業績創同期新高

康舒受惠於新併入子公司「立卯」的業績貢獻，6月合併營收31.69億元，月增37%、年增74.5%。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕電源供應器廠康舒（6282）受惠於新併入子公司「立卯」的業績貢獻，6月合併營收31.69億元，月增37%、年增74.5%；第2季營收79.3億元，季增10.44%、年增60.85%；今年上半累計營收為151.23億元、年增50%，3項數據皆創歷史同期新高紀錄。

法人表示，康舒今年上半面臨的多重挑戰除了營業費用增加、終端市場需求疲弱，以及合併子公司之後帶來的稅率問題，第1季財報已經顯示出毛利率下滑、獲利短少等問題，不過，營運團隊看好下半年需求回溫、稅務問題也能獲得改善，因此三率與獲利可望出現轉機。

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康舒指出，旗下車用電源與綠能事業有機會從明年開始顯著貢獻業績成長，加上子公司立卯高階產品能進一步強化全產品線的獲利能量，預計可成為未來推動營運成長的重要助力，客戶過度分散的問題也會逐漸改善，與金寶（2312）合作的充電樁將在明年推出新品。

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