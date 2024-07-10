智冠推7大防詐機制 首家遊戲產業取得FIDO驗證7月啟用

智冠集團參與國際資安組織大會，為遊戲產業首家取得FIDO驗證。左4為數位發展部數位產業署林俊秀副署長、左3為FIDO聯盟台灣分會會長張心玲，左1為智冠經理李哲瑋。（業者提供）

〔記者張慧雯／台北報導〕為防堵點數詐騙，智冠（5478）今日宣布旗下MyCard服務取得「線上身分快速識別FIDO （Fast IDentity Online）」驗證，成為全台遊戲產業首家取得國際驗證並導入實務，領先業界打造七大防詐騙機制，守護會員權益與安全。

智冠指出，集團長期防堵點數詐騙事件，建立六大防詐騙制度，包含會員帳號手機與信箱雙重認證、銷售通路防詐機制、24小時監控系統、異常警示與黑名單管理、聯合165反詐騙平台、簡訊與行動裝置綁定驗證，並持續與刑事局、通路合作聯合打擊詐騙，建立線上通報、線下關懷的雙向防護網。

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因應數位發展部「智慧防詐與數位信任應用發展計畫」，智冠表示，將六大防詐騙機制再升級，建立第七大防詐措施，今年5月MyCard服務啟動接軌國際線上身分識別標準，結合金鑰加密架構與生物辨識技術，會員無須記憶或輸入帳號密碼，改以生物特徵等綁定行動裝置，強化保障用戶隱私，預計於7月下旬正式啟用，提供百萬用戶便利且安全的網路身份識別機制，目標今年第四季推展達50萬人次使用。

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