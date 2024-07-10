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台電：核能延役修法 須慎重面對核安、核廢

2024/07/10 18:24

台電強調，核電延役也應面對核安、核廢。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕立法院教育及文化委員會10日審查「核子反應器設施管制法第6條條文修正草案」，台電尊重國會修法職權，但強調，核能使用應「有始有終」，修法只關注延役，但核廢料處置及安全審查程序也應面對處理；過往台電處理核廢卻四處碰壁，部分意見缺指責台電毫無作為，有失公允。

國際上也認同核廢料處置是核能使用不可或缺的條件，然而過去台電在核廢處置的推動過程卻屢遭反對。

台電指出，核一、核二乾貯設施就與新北市府溝通十年，最後仍是透過司法途徑才有進展；高階核廢料最終處置場面臨選址無法源，光做地質調查就遭抗爭；低階核廢料最終處置場因地方政府拒絕協助辦理公投，導致無法繼續推動。這些問題無論核能延役與否都需面對。

站在核安觀點，如果突然遭受天災，需將核電緊急停機進行安全檢查時，需要其他能源繼續穩定供電。例如日本福島事故後運轉中的56部核電機組全停，若沒有其他能源支持，就無法停機安檢。若將安全作為重要目標，多元能源開發及電網建設都應該同等推動，不能為了核電而排擠或壓縮其他電力開發進程。

部分意見總將核能視為供電的唯一解方，但就算核二核三廠修法延役，也僅占整體電力約10%，核能使用應跟穩定供電脫鉤思考。然而，穩定供電才是社會的共同期待，期盼各界給予更多支持。

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