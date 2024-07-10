晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經政策 影音專區 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

第4代SWIFT都會小車登台 親民價73萬元

2024/07/10 18:23

台灣SUZUKI（金鈴）汽車第四代SWIFT都會小車今天重磅登台，同樣來自日本，風靡全球的舞團Avantgardey也受邀以SWIFT推廣大使身份，驚喜現身SWIFT新車上市發表會。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕台灣SUZUKI（金鈴）汽車第四代SWIFT都會小車今天重磅登台，建議售價73萬元，為同級最便宜的油電混合車，預估今年銷量將達2000輛。

SWIFT為SUZUKI「全球戰略車款」，自2004年推出以來，全球累計已有超過900萬名車主，成為城市駕駛愛好者的設計標竿和城市經典車款。

台灣SUZUKI表示，第四代ALL NEW SWIFT的精巧靈活、緊湊尺寸和充足的車室空間，都源自於「極致剛好」的造車理念，多一分太多、少一分太少，成為尋求實用和多功能性車輛的理想選擇。

SWIFT全新外觀以極富動感的車體輪廓，在日式美學中注入大膽因子，承襲SUZUKI家族DNA的蚌殼式引擎蓋，增加環繞整車的圓形腰線；懸浮式車頂增添輕盈感，搭配極具張力的擴展式輪拱更加凸顯車身的立體腰線。

同時以駕駛者為導向的人機互動設計（Human-Machine Interface,HMI），懸浮式9吋中控螢幕往駕駛座傾斜8度，使日常操駕更加從容自在。

車廂空間的高效率運用，除了提供更舒適的坐姿，在乘員滿載的狀態下，行李艙還能具備265L的大容量，透過後座64分離更可以達到579L的超大容量。

全新的SWIFT搭載的引擎排氣量和前代同為1197c.c.，具備牌照稅、燃料費優勢，採用全新引擎架構設計，輕量化本體及更高的壓縮比，搭配SHVS智能混合動力系統成就絕佳燃油效率，油耗更達到每公升24.5公里。

安全更是第四代SWIFT改款的重大特點，全新「SUZUKI Safety Support」提供先進主動安全輔助，包括全速域ACC主動式車距巡航控制、LKA車道維持輔助系統、TSR交通標誌識別，及更加進化的DSBS II雙感知器煞車輔助系統。

透過檢測前方的車輛、摩托車、自行車和行人避免及減少碰撞損害，結合SUZUKI獨有HEARTECT平台與高剛性車體，全方位守護駕駛者與乘客的乘坐安全。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由財經】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

相關新聞

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經政策 影音專區 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財