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台泥6月營收年增近55％ 亞泥年增2.51％

2024/07/10 18:00

台泥6月合併營收達136.59億元，較去年同期成長約48億元，年增54.94%，累計1~6月合併營收648.32億，年增20.34%。（圖：資料照，台泥提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕水泥雙雄今天公佈6月營收，台泥（1101）6月合併營收達136.59億元，較去年同期成長約48億元，年增54.94%，累計1~6月合併營收648.32億元，較去年同期增加約109億，年增20.34%。

台泥表示，6月營收大幅成長主要受惠於今年3月併入Cimpor葡萄牙和OYAK土耳其，截至今年6月為止已為台泥貢獻約近200億營收，轉投資的台泥全球儲能事業6月營收也較上月及去年同期有顯著成長。

亞泥（1102）公佈6月合併營收達68.38億元，較去年同期66.71億元成長2.51%，累計1~6月合併營收達354.85億元，年減11.92%。

亞泥表示，亞泥水泥事業與非水泥事業皆表現持穩，亞東預拌積極研發生產高性能混凝土，業績持續創高，轉投資事業的遠東新世紀、裕民航運與遠傳等營收表現也十分穩健。

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