富邦媒上半年營收登頂 網家探5年低點

電商股陸續公告營收。圖為網家。（資料照）

〔記者歐宇祥／台北報導〕電商股陸續公告營收，其中仍以momo富邦媒（8454）表現最強，上半年累計營收535.3億元、創同期新高，而PChome網家（8044）則仍舊壓抑，上半年累計營收為 181.04億元、年減6.09%，則為近5年低點。

產業多認為台灣電商市場仍有成長空間，而電商平台從618年中慶起進入下半年傳統旺季，下半年雙11等電商檔期陸續到來，有望帶動電商營運增溫，對本土綜合型電商尤為重要。富邦媒今年推進數項多元化佈局，而網家則仍在進行體質調整，期望最快今年重返獲利。

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針對6月營運表現，富邦媒指出，除受618檔期買氣拉抬外，暑假到來，旅遊住宿電子票券、季節性家電產品需求都提升；新業務方面，7月中旬會員在平台購買手機，也可同步加購行動裝置保險。展望下半年，富邦媒日前估可望逐季成長。

網家董事長詹宏志日前則於股東會說，去年經營團隊面對競爭環境持續轉變、A7倉儲成本壓力與3C產品市況不振等重大挑戰，營運表現始終壓抑，不過今年首季損收斂、部分子公司持續貢獻，看第二季、第三季基調將延續首季狀況，今年仍拼轉虧為盈。

而電商營運服務商欣新網（2949）6月營收則為4.04億元，上半年累計營收21.06億元、年增6.4%，第二季、上半年營收皆寫同期新高。公司指出，上半年數位行銷、電商代營運2大營運核心均正向成長；展望未來，年初進軍的菲律賓市場將在下半年逐漸展現效益、又有新品牌加入，下半年表現可望優於上半年。

數位轉型服務商騰雲（6870）今日也公告6月營收5691萬元，月增29%、年增9.56%，為歷年單月次高，上半年累計營收2.72億元，年增9.77%。公司指出，受惠AI浪潮，數位轉型建置、標準化軟體發展服務需求持續增溫，帶動營收成長，且預期此動能將延續到下半年；上半年海外營收比重已超過45%。

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