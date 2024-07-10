恆大調查後 中國對4大會計師事務所嚴格審查

中國當局對德勤（見圖）、安永、普華永道、畢馬威進行加強審查。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕路透報導，3名知情人士表示，中國財政部正在對4大會計事務所進行更嚴格的檢查，因為擔心審計師沒有採取足夠的措施來發現企業的不當貸款行為。

知情人士稱，加強審查的公司主要針對德勤、安永、普華永道、畢馬威，及其對一些金融公司和高槓桿公司的審計。幾個月前，中國監管機構對房地產巨頭中國恆大集團的「中介機構」進行調查，「中介機構」指的是審計師、評級機構和其他金融服務提供者。

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恆大集團因債務違約被勒令進入清算程序，當局發現恆大集團的收入虛增了780億美元。這只是數十家出現債務違約的房地產開發商之一，開發商貸款危機阻礙經濟成長，並引發人們對金融公司對房地產業曝險的擔憂。中國監管機構本月承諾打擊金融詐欺，力求恢復人們對陷入困境的股市的信心。

知情人士稱，財政部對4大會計師事務所的審計進行例行檢查，但今年要求提供的文件比以往多得多，審計公司必須回答的詢問數量也大幅增加。據兩位消息人士透露，監管單位對來自負債累累的中國省份的小型和實力較弱的貸款機構審計特別重視。

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