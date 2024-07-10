華航6月營收創歷史新高，看旺下半年。（華航提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕華航集團（2610）6月合併營業收入為175.64億元，月增9.08%，也刷新去年6月歷史新高的175.4億元，累計上半年1-6月合併營收約988.81億元，年增10.01%，也寫下同期歷史最高。

華航6月營收中，客運收入為113.41億元，較前月增幅16.02%，主因為旅運市場需求轉強。華航指出，在端午連假的挹注下，6月客運收入繳出好成績，為今年第五度登上百億，其中，北美地區旅運人次較前月顯著增長，平均載客近90%，成為客收主力，東南亞部分峇里島、檳城以及獨家飛航的帛琉航線載客表現也相當亮眼，為整體收入帶來助益。展望7-8月旺季，暑假期間搭機需求旺盛，全線訂位率超過80%，日韓及泰國航線最受旅客青睞，在延續觀光旅遊消費力道增強，看好下半年的客運需求持續穩健。

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在北美與歐洲航網的布局上，華航全力爭取高收益的直飛客源，積極擴大市占率。除了獨家飛航捷克布拉格，自7月14日起，華航將開通台北-西雅圖直飛航線，每周提供五個往返班次，成為美洲航網的第六個直飛航點，隨著客運服務擴展至美國西北地區，華航將進一步拓展亞洲轉機市場版圖，為旅客提供更多元的搭機選擇，並預期將為公司營收帶來更多助力。

在貨運營收方面，6月營收50.24億元，較去年同期增加7.44億元，增幅17.38%，華航表示，航空貨運市場需求持續熱絡，除電商與受AI帶動的半導體機台、伺服器等固有貨源外，季節性水果、急件高價貨源亦多有挹注，使6月單位收益續創本年度以來最高，貨收維持高檔，整體表現相較去年同期有相當成長。

華航說，下半年AI議題可望持續發酵，並帶動相關手機及PC換機潮，市場艙位需求預期持續強勁。華航將持續充分利用客貨機運能，加強爭攬高價包艙及臨時加包機貨源，拉抬運價力道以擴大營收及獲利。

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