亞航里程碑 達成Airbus A320系列200架次維修

亞航達成Airbus A320系列200架次維修里程碑。（亞航提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕亞航（2630）今日宣布達成Airbus A320系列200架次維修里程碑。亞航說，隨著疫情結束，航空市場迎來急遽的成長，2023年民機業務幾乎回復到疫情前2019年水準，預估未來全球航空市場仍會持續成長。

亞航指出，自2013年首架A320進廠起，在新機型維修初期客戶信心尚未建立的挑戰中，堅持不懈地累積維修經驗和提升服務品質。如今，已成功維修逹到200架次，客戶包含日本、美國、越南、菲律賓等國的航空公司，並成為日本航空公司的首選長期主要維修服務供應商。

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空中巴士A320系列（Airbus A320 family）是空中巴士公司製造的一系列中短程雙引擎窄體客機，系列成員包括A318、A319、A320、A321，是空中巴士最暢銷的產品，也是現役數量最多的客機。

亞航表示，窄體客機維修能量涵括目前航空市場主流Airbus A320ceo、A320neo、波音B737 series及B737 Max，也擁有區間客機ATR42/72、Dash-8維修能量。

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