前5月北市億元豪宅預售案揭露61戶 總額達105億元

北市中山北路上「國賓飯店改建案」，去年光是4月跟5月便揭露10戶、成交總額高達27.5億元。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕台股衝上2萬3千點，有些存股變身飆股，部分股市資金更選擇轉戰房市，進而帶動整體房市買氣。根據房仲業者統計，今年前5月，單戶1億元以上的北市豪宅預售案，累積揭露達61戶，年增近8成，至於，總成交金額更高達105億元，年增逾6成。

房產業者指出，即便豪宅受限貸令影響，貸款成數僅4成，再加上房屋稅較重，但部分高資產族群因受惠台股大漲，將部分獲利資金轉進買豪宅。

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股市獲利轉進買豪宅

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，豪宅在政策管控制下，交易狀況相對一般住宅疲軟，不過整體房市景氣走揚，有機會出現小宅輪動到豪宅買氣增溫的現象，尤其造價、地價上揚與通膨上漲預期，高資產族群又能受惠台股大漲的資金行情，因此統計發現今年前五月北市豪宅預售的買氣增溫，不過國際與兩岸情勢變化，多少會影響豪宅買家的意願。

根據統計顯示，去年前5月單戶1億元豪宅預售案，共揭露34筆，總成交金額約63.6億元，曾敬德指出，去年那個時間點正受到「平均地權條例」修正案修法通過衝急，房市買氣偏向保守，而當時買氣較佳的豪宅預售案則是「國賓飯店改建案」，光是4月跟5月便揭露10戶、成交總額高達27.5億元，今年豪宅預售案買氣較佳的則是中山商圈的都更案，5月揭露7戶，總成交金額13.3億元。

曾敬德指出，豪宅市場買氣與當下是否有吸引力的新推案推出有關，尤其現在土地面積較大市中心的豪宅推案，仍維持穩定的銷售速度，主要還是這波台股大漲更成為關鍵推手。

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