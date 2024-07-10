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熱天室內運動需求大增 健身雙雄6月營收漲

2024/07/10 16:40

受惠於入夏氣溫不斷創高，民眾對於室內運動需求大增，健身雙雄6月營收呈現年對年成長。（取自健身工廠網站）

〔記者徐子苓／台北報導〕健身雙雄世界健身-KY（2762）、柏文（健身工廠）（8462）陸續公布月營收，受惠於今年台灣入夏氣溫不斷創高，民眾對於室內運動需求大增，世界健身6月營收年增4.43%，柏文6月營收年增20.1%、創同期歷史新高。

世界健身-KY 6月合併營收為8.15億元、年增4.43%，第2季總營收達到24.64億元，較第一季成長5.5%。世界健身董事長柯約翰表示，第2季營收的強勁成長反映出健身市場的向上趨勢，隨著新據點的陸續開幕以及整體市場逐步恢復到疫情前的水準，公司對未來的成長充滿信心。

柏文6月合併營收為4.3億元、年增20.1%，上半年營收24.19億元，創半年度及同期歷史新高，年增20.1%。柏文表示，暑假本就是健身旺季，再加上戶外環境高溫，導致民眾對於室內運動需求大增，6月「健身工廠」會員人數再創歷史新高，在「新店動能」和「同店成長」雙成長引擎帶動下，營收預期季季高。

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