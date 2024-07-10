薪資漲幅追上物價 前5月實質薪資雙雙正成長

主計總處今公布前5月實質經常性薪資年增0.22%、實質總薪資年增1.6%。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕主計總處今公布1-5月經常性薪資年增2.46%、增幅為近6年同期次高，總薪資年增3.88%、增幅為近10年同期最大；剔除物價因素後，前5月實質經常性薪資年增0.22%、為近3年同期首度正成長，實質總薪資年增1.6%、增幅為近7年同期次大。

根據主計總處調查，5月底工業及服務業全體受僱員工842.9萬人，月增7千人、年增1.8萬人，以住宿餐飲業月增5千人最多。前5月受僱員工平均842.7萬人，年增1.7萬人；就行業別觀察，住宿及餐飲業、醫療保健及社會工作服務業分別年增1.4萬人及1萬人，營建工程業增8千人，製造業則減少3.9萬人。

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另，前5月全體受僱員工經常性薪資（含本俸及固定津貼）平均4萬6173元、年增2.46%；加計非經常性薪資（獎金、加班費等）後，總薪資平均6萬5837元、年增3.88%；扣除物價漲幅後，實質經常性薪資4萬3156元、年增0.22%，實質總薪資6萬1536元、年增1.6%。

主計總處並公布各工作場所平均經常性薪資水準所涵蓋受僱員工人數（如A公司平均月薪不到5萬元，則A公司全體員工均計入月薪未滿5萬元），依序為3萬至未滿4萬元占32.21%、4萬至未滿5萬元占20.21%、6萬至未滿9萬占16.81%、未滿3萬占15.31%；換言之，有67.7%受僱員工在平均月薪不到5萬元的職場中工作。至於平均總薪資，依序為3萬至未滿4萬元占26.52%、4萬至未滿5萬元占19.64%、6萬至未滿9萬占17.86%、未滿3萬占12.37%。

就行業別觀察，各平均經常性薪資及總薪資級距的場所單位涵蓋員工人數，住宿及餐飲業、批發及零售業皆以3萬至未滿4萬元涵蓋人數最多，金融及保險業、出版影音及資通訊業則皆以6萬至未滿9萬元為主。

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