純網銀要開放第4家？彭金隆：門沒有關上 但要看市場狀況

是否開放第四家純網銀？金管會主委彭金隆強調，雖然門並沒有關上，但還是要檢視市場需求等多項實際狀況（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕被稱為「鯰魚效應」的純網銀，是否將出現「第四隻」？上任一個月半的金管會新任主委彭金隆表示，這屬於市場機制、我們表達尊重，「純網銀這些門並沒有關掉」，不過，他強調，這是描述現在的狀況，至於實際情況，還是要考慮市場狀況（例如市場胃納量等）。

財委會今天以「創造金融科技創新發展空間與扶植金融科技業」邀請金管會、央行及數發部進行專題報告。

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國民黨立委賴士葆今天表示，從金融科技發展來看，根據統計，三家純網銀在今年3月底，虧損近六十億元，未來可能增加網銀的速度嗎？

彭金隆表示，這是一個市場機制，我們都予以尊重，銀行一開始的建置成本很高，舉例來說，國外的純網路保險，也不會單純以獲利來看，而是看發展潛力，看它的營運模式是否有持續有現金流、支持獲利轉正、客戶質量有無增加，不是只看眼前。

彭金隆強調，國內三家純網銀，財報數字確實呈現虧損，但已經改善當中。

賴士葆追問，也就是說，即便三家純網銀在虧損，但為了金融科技這一塊，如果有業者來申請，你們也是開放嗎？

彭金隆回應，門本來就沒有關掉，因為現行法規沒有限定只能三家，如果真的有業者想申設，這都是業者的權利；不過，金管會會有更審慎的評估考量，包括檢視市場狀況等。

對於純網銀是否考慮或評估開放申設？銀行局局長莊琇媛指出，當初首波開放是三家，但現在三家經營還沒看到明朗化，重點是要考慮市場狀況，新加入者是否有永續發展的模式，金管會考慮會更細緻一點。

由於國內有Over Banking銀行家數過多問題，加上純網銀後，國銀已經多達38家，還有空間開放嗎？莊琇媛坦言，現在也沒有開或不開放問題，實際上，也沒有業者來申請第四家」。

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