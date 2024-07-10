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研究指Wegovy減肥效果輸禮來 諾和諾德股價下挫逾2％

2024/07/10 15:59

近日有研究報告指出，美國製藥巨頭禮來（Eli Lilly）Zepbound減肥藥減重效果優於丹麥製藥巨頭「諾和諾德（Novo Nordisk）」減肥藥Wegovy。（路透）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕近日有研究報告指出，美國製藥巨頭禮來（Eli Lilly）Zepbound減肥藥減重效果優於丹麥製藥巨頭「諾和諾德（Novo Nordisk）」減肥藥Wegovy。消息曝光後，諾和諾德9日股價一度重挫逾2%。

綜合媒體報導，知名醫學期刊《JAMA Internal Medicine》週一（8日）發布研究報告指出，禮來Zepbound減肥藥的減重速度與成效均優於諾和諾德的Wegovy減肥藥。

根據頭對頭臨床試驗（Head-to-Head）數據顯示，服用禮來Zepbound減肥藥的受試者，比服用諾和諾德Wegovy減肥藥的受試者，減掉至少5%初始體重的機率高出76%，減輕至少10%初始體重的機率高出逾1倍，而減輕至少15%初始體重的機率更是高達2倍以上。

受到上述消息衝擊，諾和諾德9日股價一度重挫逾2%，低見139.07丹麥克朗，最終收在140.43丹麥克朗，跌幅1.8%。禮來9日股價收在932.5美元，漲幅1.58%。

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