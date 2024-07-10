台積電市值是英特爾6.5倍 大客戶也汗顏

台積電市值本週稍早一度突破1兆美元，是英特爾市值的6.5倍。（美聯社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕台積電的市值在本週稍早一度突破1兆美元，是大客戶之一英特爾市值的6.5倍。台積電今（10）日公布6月營收報告，合併營收2078.69億元，整體第2季營收6735.1億元，已達預估高標；累計今年上半年營收達1兆2661.54億元，較去年同期成長28%，營收持續成長下，預期台積電將可邁向、並鞏固1兆美元市值俱樂部中的地位。

台積電市值約為9489.4億美元，位列全球市值第8大公司。相較之下，在產能方面可以挑戰台積電的英特爾市值僅1459.8億美元。外媒tomshardware指出，這看起來有點奇怪，因為英特爾是台積電的大客戶，也是全球最大的客戶端PC處理器供應商。此外，值得注意的是，台積電是亞洲第一家市值突破兆美元的公司。

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台積電最近市值的上升是對人工智慧處理器需求不斷增長的結果，台積電生產超過90%的AI處理器，並為輝達的AI和HPC GPU生產，目前佔據超過80%的AI加速器市場。

台積電為全球所有領先的晶片設計商生產處理器，包括蘋果、超微、博通、英特爾、輝達和高通。這些處理器的需求量很大，而且在許多情況下，台積電沒有競爭對手。英特爾代工和三星代工的製程技術則無法提供與台積電生產的晶片類似的電晶體密度、性能和功效。

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