台積電（2330）第2季營收創同期新高，超越財測高標。（彭博資料照）

1.台積電（2330）6月營收2078.69億元，月減9.5％、年增32.9％，維持2000億大關之上，創同期新高；第2季營收6735.1億元，季增13.64％、年增40％，創同期新高，並超越財測高標；上半季累計營收1.26兆元，年增28％，也創下同期新高。

2.台股週三（10日）開盤跌155.2點，以2萬3744.88點開出，電子權值股休兵的情況下，指數跌逾200點，測2萬3682點。在金融股接棒，營建、重電、AI等類股逆揚，終場指數漲107點，收2萬4007.08點，正式站上2萬4000點。

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3.DRAM廠南亞科（2408）日公佈2024年第二季自結財報，毛利率2.9%，為近6季首見轉正，稅後淨損新台幣8.13億元，單季每股虧損0.26元，連續7季虧損，但較上季的每股虧損0.39元收斂。

4.漢來美食（1268）公布6月營收4.85億元，月增9%、年增32%，創同期新高。累計1-6月營收29.95億元，較去年同期24.09億元成長約24%，亦刷新歷史。

5.中鋼（2002）6月營收299.56億元，連續三個月衰退，未能守穩300億元大關，月減6.13%、年減0.86%；累計今年上半年營收為1883.26億元，年增0.87%。

6.長榮航空（2618）6月合併營收達194.19億元，月增7.37%，年增率為10.11%，不僅連4個月成長，更創歷史新高，累計上半年合併營收達1072.89億，年成長15.32%，亦創上半年合併營收的新高。長榮航6月營收中，客運營收達128.96億元，年增率1.54%；貨運營收達44.88億元，年增50.93%。

7.中租-KY公告6月自結合併營收為84.3億元，較去年同期成長5%，上半年累計營收為新台幣507.5億元，年增7%。雖中國（仲利國際）財政返還（退稅）已於6月底入帳，但較前（2023）年同期減少約人民幣2億元，再加上信用減損損失金額較去年同期增加，累計上半年合併稅後純益122.2億元、年減6%，EPS7.08元。

8.台塑四寶公告6月營收，受到半年庫存調整影響，四寶6月營收均較5月下滑，不過，台塑四寶上半年稅後淨利年增6成，而台塑（1301）、南亞（1303）認為第3季表現將優於第2季，至於台化（1326）、台塑化（6505）則因歲修之故，第3季營收恐低於第2季。

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