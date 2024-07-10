續受港房地產拖累 上海商銀6月罕見大虧近7億元

續受香港房地產市場拖累，上海商銀6月單月罕見大虧近7億元（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕擁有百年歷史的上海商銀（5876），上月才啟用新建總行大樓，宣示邁向新的里程碑，但再度因香港房地產市場重挫，持股57.6%的香港子行，6月二度增提港幣14.87億元（約新台幣62億元），拖累母行6月單月出現虧損6.63億元，累計前6月稅後盈餘68.25億元、EPS1.41元。

上海商銀9日公告，為反映經營市場環境，子公司香港上海商業銀行2024年上半年度增提備抵呆帳，金額達港幣14.87億元，約新台幣62億元，後續將持續密切加強債權管理，控制信貸風險。

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這是上海商銀近年第2度因香港不動產市場授信風險提高，增提鉅額備抵呆帳，拖累母公司上海商業儲蓄銀行的獲利表現。香港子行2023年12月首度增提13.49億港幣（約新台幣57.2億元）備抵呆帳，進而影響上海商銀全年營收獲利。

上海商銀解釋，此次增提備抵呆帳的因素與去年相同，都是因香港房地產市場表現不佳，在評估部分呆帳難以回收的狀況下，為提高應付風險能力，再度增提備抵呆帳。

上海商銀公告2024年上半年合併淨收益263.97億元、年增6.4%，自結利息淨收益97.68億元，較上年同期持平，自結手續費淨收益23.61億元，較上年同期成長48.2%。在香港子行6月二度增提港幣14.87億元（約新台幣62億元）後，母行上海商銀6月單月虧損6.63億元，累計前6月稅後淨利68.25億元、EPS1.41元。

上海商銀2024年3月底個體普通股權益第一類資本比率為12.02％，資本適足率15.6%，香港子行資本適足率則為27%，強調上海商銀與香港子行資本充足，營運正常。

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