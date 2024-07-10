萬科發警訊 估今年上半年虧損高達399億元

萬科發出盈利警告，預期公司今年上半年度淨虧損將高達90億元人民幣。（示意圖，彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國地產開發商「萬科（Vanke）」發出盈利警告，預期公司今年上半年度淨虧損將高達90億元人民幣（約新台幣399億元）。

綜合媒體報導，萬科週二（9日）晚間發出公告，預期公司今年上半年將凈虧損人民幣70億元至90億元（約新台幣311億元至399億元），較去年同期相比下滑171%至191%。

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萬科表示，造成今年上半年虧損主要是由於房地產開發項目結算規模和毛利率顯著下降、對部分項目計提減值、部分非主業財務投資出現虧損，以及部分大宗資產交易和股權交易價格低於帳面值等原因導致。

對於公司業績虧損，萬科深表歉意，表示公司已聚焦現金流安全，按照「一籃子方案」的明確路線圖，推進業務重整和風險化解，著眼長遠推動轉型升級，力拚重回健康可持續發展道路並回饋股東。

受盈利警告消息衝擊，萬科10日開盤股價一度下挫5%，低見6.32人民幣，最終收在6.65人民幣，跌幅0.84%。

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