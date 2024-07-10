苗縣盤點3用地爭取大矽谷計畫 中央、地方同意先啟動可行性評估

立委陳超明安排立院經濟委員會到苗栗縣考察，就桃竹苗大矽谷計畫在縣政府開會逐一討論相關進度。（記者彭健禮攝）

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣政府盤點竹南、頭份及後龍3處約960公頃產業儲備用地，爭取納入桃竹苗大矽谷計畫，今（10）日與中央達成共識，先啟動可行性評估，一旦大矽谷計畫核定後，地方全力配合推動。

桃竹苗大矽谷計畫，於今年2月獲行政院通過，苗縣府盤點提報300公頃竹南擴大及崎頂產業園區，330公頃竹南科東側、頭份交流道周邊都市計畫周邊農業區，330公頃後龍科技產業園區爭取納入計畫核定。

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立委陳超明安排立院經濟委員會今天到苗栗縣考察，在縣政府開會逐一討論相關進度。陳超明及與會的縣長鍾東錦等人都強調，苗栗水、電充足，還計畫興建天花湖水庫，串連新竹、台中科學園區西部科技廊帶，配合賴清德總統的政策全力推動，因攸關地方發展，鄉親都十分關心。

鍾東錦與縣府工商發展處長詹彩蘋也說，國土計畫法功能分區圖明年4月30日公告實施在即，3塊產業儲備用地，亟需中央明確指示納入大矽谷認定為重大計畫區，以利後續調整國土計畫城鄉發展地區第二類、第三類，及後續都市計畫個案變更，時間緊迫。

苗栗縣議會議長李文斌、縣議員鄭秋風則強調，後龍科技產產業園區的條件最好，因有2/3是公有土地，開發成本相對較低，且交通方便，苗北過於擁擠，後龍科納入大矽谷，有助於後龍、苗栗市等苗南地區發展。

國家發展委員會副主委彭立沛、經濟部政務次長何晉滄、產業園區管理局長楊伯耕等人表示，大矽谷是上位計畫，須由中央目的事業主管機關提具用地需求，及調查廠商需求，目前縣府盤點的3處產業儲備用地都有納入計畫中，將會與縣府保持密切溝通。

會中決議，竹南擴大及崎頂產業園區案、國道1號頭份交流道以東農業區，由縣府可行性評估，經費可透過中央前瞻計畫補助；竹南科學園區南邊、國1頭份交流道以西，則由國科會新竹科學園區管理局辦理可行性評估；後龍科案則由縣府儘速辦理可行性評估。

桃竹苗大矽谷計畫在縣政府開會逐一討論相關進度，中央、地方達成共識，決議先啟動可行性評估。（記者彭健禮攝）

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