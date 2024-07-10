又有一指標豪宅進入銷售尾聲 琢白剩2戶待售

北市信義計畫區知名豪宅「琢白」待售戶進入倒數兩戶。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕北市信義計畫區知名豪宅待售戶進入倒數，只剩2戶，根據台北市實價網最新揭露，5月，「琢白」20樓以總價6億1250萬元成交，拆算每坪單價約231.67萬元，貼近2019年頂樓戶每坪成交單價約232萬元。

根據最新實價揭露，最新成交的20樓、坪數約288.44坪（包括3車位、約30坪），扣除車位坪數與價格1380萬元，拆拆算每坪單價約231.67萬元。

請繼續往下閱讀...

而該豪宅前一筆揭露紀錄則是在去年5月，21樓總價5億5570萬元，坪數約288.44坪（包括3車位、約30坪），扣除車位坪數與總價1035萬元，拆算每坪單價約211萬元。

20樓為實品屋銷售

大陸建設表示，該樓層為帶裝潢與家具的實品屋銷售，至於，裝潢、家具費用多少，由於是整戶銷售，不便拆開計算。

高力國際業主代表服務部董事黃舒衛表示，「琢白」作為信義計畫區國際名師設計、知名建商的地標豪宅作品，在外型、機能上頗受年輕富豪、外來買方青睞，而且叫好又叫座，一直是全台豪宅市場的指標。

尤其白派建築的作品如何透過後續維護管理以保持外觀不受台灣濕度、溫度的影響，更受市場及消費者的關注。近期受到境外資金匯回專法即將出現第一波對於不動產投資解禁的預期心理帶動，豪宅等高總價產品頗有預先發動的態勢，拉動去化及價格趨勢築底向上。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法