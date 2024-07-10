實支實付新制7月上路 國壽停賣兩醫療險商品

國泰人壽宣布，本週五（12日）將停止受理「國泰人壽三倍真醫靠住院醫療定期保險（外溢型）」、 「好實在自負額住院醫療健康保險附約」兩商品。（資料照，國泰人壽提供）

〔記者吳欣恬／台北報導〕國泰人壽宣布，本週五（12日）將停止受理「國泰人壽三倍真醫靠住院醫療定期保險（外溢型）」、 「好實在自負額住院醫療健康保險附約」兩商品，引發市場關注。國泰人壽回應表示，是因兩商品達到預計銷售目標才停止銷售。

對此，國泰人壽回應，主要是因配合法令要求，每個保險商品均需訂定銷售限額，以符合公司所定風險胃納，考量「三倍真醫靠住院醫療定期保險（外溢型）」、 「好實在自負額住院醫療健康保險附約」預計將達公司預計銷售目標，所以自今年7月12日起，將停止受理兩檔商品新契約。

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金管會去年底宣布要改革實支實付醫療險，讓醫療險回歸損害填補原則，消息傳出後，多家壽險公司陸續宣布停售醫療、意外及失能險。

現行國內實支實付醫療險可採副本理賠，每人投保以3張為限。為讓實支實付醫療險回歸損害填補精神，金管會今年4月預告修正「人身保險商品審查應注意事項」，明定實支實付型傷害醫療險理賠應符合損害填補原則。

新制7月1日起上路，不溯及既往已投保保單，但金管會給予業者3個月緩衝期，針對配套措施進行調整因應。

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