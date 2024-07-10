中國油罐車汙染20年前早曝光 網怒揭毒奶粉事件後最震撼

中國油罐車運輸產業遭媒體踢爆「極限使用」，業者運輸後不清洗罐體，甚至剛卸完煤油就直接換裝食用油，造成糧用油遭到污染。（圖翻攝自《新京報》）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國油罐車運輸產業遭媒體踢爆，業者運輸後不清洗罐體，甚至剛卸完煤油就直接換裝食用油，造成糧用油遭到污染。據中媒指出，中國19年前就有媒體曝光類似案例，但因為食安領域制度建設不足，導致罐車運輸交叉水汙染情況捲土重來。而涉事油罐車裝載的食用油，涉及央企中國儲備糧管理集團（中儲糧）及大型民企匯福糧油集團，引發中國社群平台熱議，有網友號召「去香港買油」，有人則說這是2008年三聚氫胺「毒奶粉」事件後最震撼的食安危機。

上週中媒《新京報》揭發，中國油罐車混裝工業油及食用油事件。根據報導，河北一些油罐車既運送化工油也運送食用油，而兩者轉換時並未清洗油罐，部分車輛為節省開支，在更換貨運輸物時，不會清洗油罐，僅擦拭油罐口以規避檢查。

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事件逐漸發酵，多家中國媒體加入後續報導行列，《澎湃新聞》表示，這並非媒體第一次曝光類似案例，早在2005年，廣西南國早報就曾報導「罐車清洗難防交叉汙染，拉完危險化學品後又拉食品」的亂象。

另外2015年，湖南電視台都市頻道也曾揭露有毒化學品運輸車違規運裝食用油內幕。而對此事件，中國《央視》忍不住痛批，「這種行為無異於投毒！」。

而事件曝光後，香港《明報》報導，近日小紅書、新浪微博等社交平台出現「去香港買油」話題，有網友詢問「以後坐地鐵去香港買油回來炒菜嗎？」，也有人稱「多年不去香港，我的通行證早過期了吧，趕緊補一下去香港買油吧」，更有網友表示，「卸完煤製油直接裝運食用油，怎敢成『公開的祕密』，大家去香港走起，買油！」。

此事也有網友想起2008年的三聚氫胺奶粉事件，「很久以前三聚氫胺奶粉事件就夠讓人不敢相信了…現在似乎很多人都不把別人當人對待了」。

中國在2008年爆發含三聚氰胺的毒奶粉事件，當時百萬計的兒童受害，數萬人罹患腎結石等病變，百姓們不敢吃國產乳品，最大國產乳業「三鹿集團」瓦解，整個乳製產業受重創。當時「毒奶粉」事件導致中國家長對國產奶粉信心崩塌，紛紛湧至或託人到香港搶購進口奶粉。

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