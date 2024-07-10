風電3-2期黑馬SRE致意可敬對手 沃旭飲恨出局仍強調1重點

區塊開發3-2期選商排序序位昨揭曉，幾家歡喜幾家愁。（資料照，記者廖家寧攝）

〔記者廖家寧／台北報導〕離岸風電區塊開發3-2期選商中堪稱黑馬的風睿能源（SRE）排序第二，搶贏了強勢回歸的全球風電龍頭沃旭能源（Ørsted），拿下多方角逐的開發權。對此，風睿能源表示，向一同參賽的可敬對手致意，接下來將著手克服風場開發的挑戰與困難。與此同時，沃旭能源則強調，其遞交的競標專案在技術與財務上都具備高度可行性，很遺憾未能獲選，沃旭更強調，「離岸風場的成功需建立在可靠的長期商業可行性，確保風場能夠如期完工交付，並符合最高品質」。

離岸風電區塊開發3-2期選商排序序位結果昨揭曉，幾家歡樂幾家愁。風睿能源在得標後表示，本次得標的海廣風電（Formosa 6）位於彰化外海 、目標開發容量約800MW，不負社會大眾託付與期待，在各項評比中獲得肯定，最終取得佳績。

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風睿能源表示，「開發團隊除了要對主管機關在過程中堅守專業公正的態度表達感謝，也要向一同參賽的可敬對手致意」。

風睿能源續說，得標僅是取得風場開發的入場券，接下來尚有許多挑戰與困難亟待克服。風睿能源身為亞洲地區離岸風電標竿開發商，將秉持一貫態度，在推廣綠能的道路上穩步前進，同時與各界夥伴攜手，尋求與環境的共榮與共好。

與此同時，作為全球風電龍頭的沃旭能源在3-2期強勢回歸，劍指排序首位才能拿到的1000ＭＷ的目標開發容量，原先沃旭被業界預期能搶下排序第一，但結果揭曉，沃旭排序卻僅第三，最多也只能拿到600ＭＷ的目標開發容量，跌破業界眼鏡。

此外，沃旭的彰化大東北風場，更是與風睿的海廣風場高度重疊，在扣除與風睿海家風場的重疊面積後，沃旭的風場容量所剩無幾；也就是說，排序落後的沃旭即使得標了，也極有可能會放棄規模太小、不具開發效益的風場專案。

沃旭能源過去也多次強調，風場開發的規模要夠大，才能達成規模經濟的效益。因此，業界研判，在扣除和風睿海廣風場重疊的部分後，沃旭能開發的容量約100MW至200MW，也難以達成規模經濟的效益了，形同在區塊開發3-2期選商中飲恨出局，沃旭對此則不予否認。

沃旭能源亞太區總裁古沛明 （Per Mejnert Kristensen） 在結果揭曉後表示：「沃旭能源團隊運用我們豐富的經驗，攜手台灣的供應商以及企業購電客戶，遞交了技術和財務上都具備高度可行性的競標文件，對於沃旭能源未能在本次競標中獲選，我們感到遺憾。」

古沛明繼續強調，「為了台灣的未來及下一代，我們必須確保離岸風電的成功。而離岸風場的成功需建立在可靠的長期商業可行性，確保風場能夠如期完工交付，並符合最高品質。」

古沛明重申，「沃旭能源在台灣營運並建置近2GW的大彰化離岸風場，對於協助台灣達成能源轉型目標、強化能源獨立、創造經濟價值和長期提供本地就業機會扮演至關重要的角色。」

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