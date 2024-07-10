中國通縮風險猶在 6月CPI仍趨近於零 PPI連21月下降

中國6月消費者物價指數（CPI）依舊趨近於零，生產者物價指數（PPI）連續第21個月下跌，顯示中國國內需求依舊乏力，通縮陰霾揮之不去。（路透）

〔編譯盧永山／綜合報導〕即便中國政府努力刺激消費，中國6月消費者物價指數（CPI）依舊趨近於零，生產者物價指數（PPI）連續第21個月下跌，顯示中國國內需求依舊乏力，通縮陰霾揮之不去。

中國國家統計局10日表示，6月中國CPI年增0.2%，為連續第5個月年增，但低於市場預估的0.4%，也不及5月的0.3%；6月PPI年跌0.8%，為連續第21個月下跌，且跌幅大於市場預估的0.7%。

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《華爾街日報》 指出，10日公布的數據對許多經濟學家而言並不意外，在房市長期低迷繼續打擊消費信心和支出的情況下，他們預計今年中國CPI將保持在低位，中國政府推動製造業發展的行動，也有可能進一步推低PPI。

上海保銀投資管理公司首席經濟學家張智威表示，通縮風險尚未消退，內需依然疲軟，今年上半年中國依賴出口作為主要成長動力，但從長遠來看，中國需要內需復甦來推動經濟發展。

張智威指出，由於實際利率居高不下，財政支出疲軟，財政政策和貨幣政策都不具有擴張性，如果美國聯準會（Fed）在9月開始降息，這可能會給中國人民銀行提供一定降息空間來提振經濟。

儘管中國政府已公布多項措施刺激消費，包括鼓勵家庭更換新家電和汽車的全國性措施，但消費者一直不願打開荷包，6月汽車銷售連續第3個月下降就是證明；此外，房市持續低迷，也影響消費者的支出意願，因房產是中國家庭財富的重要組成部分。

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