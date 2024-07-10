振宇五金調薪最高達9.7％ 年營收拼雙位數成長

振宇五金（2947）公布6月合併營收達1億8,058萬元，較去年同期成長11.04%，創下同期新高。 （振宇五金提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕振宇五金（2947）公布6月合併營收達1億8058萬元，較去年同期成長11.04%，創下同期新高。

累計1至6月合併營收達10億3907萬元，較去年同期成長10.30%，營收成長的動能主要來自於新展店的效益。

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振宇五金表示，將積極推動展店計劃，繼屏東潮州店開幕後，將於8月3日開設台中太平長億店，總店數達到82家，目標在2026年達到百家門市。

隨著新店效益的逐步顯現，預期下半年展店效益將帶動全年營收達到雙位數成長。

為了營運拓展，振宇五金積極培育五金專業人才，7月全體員工調薪，平均調幅達3.2%，最高調幅更達9.7%。

隨著畢業季來臨，振宇五金大舉徵才，持續推動營運菁英培訓計畫，培訓通過的儲備幹部在晉升為代理店長期間，薪資達4萬以上（績效獎金另計）。

此外，員工每年享有兩次晉升機會，公司同時鼓勵員工參與持股信託，與公司共同經營並共享經營成果。

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