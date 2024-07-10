巴黎奧運進入倒數 法國全力掃蕩假貨

2024年夏季奧運即將在巴黎登場，法國警方近期全力掃蕩假貨。（路透資料照）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕2024年夏季奧運即將在巴黎登場，隨著賽事進入最後倒數，法國警方近期也加強打擊運動場館週遭的非法攤販、全力掃蕩假貨。在距離法蘭西體育場（Stade de France）不遠的聖旺跳蚤市場（Saint-Ouen flea market），警方大規模的行動關閉了11家販賣山寨包、鞋款的店面，沒收多達6.3萬件服飾，其中包括NIKE、LV等知名品牌，共10人被捕。

《路透》報導，山寨是一門大生意，根據歐盟智慧財產局（European Union Intellectual Property Office）表示，2018年至2021年間，山寨的品牌服飾每年給法國企業帶來17億歐元（18.3億美元，602.8億元）的銷售損失。

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本屆奧運的田徑、游泳賽事以及閉幕式將在法國塞納－聖但尼（Seine-Saint-Denis）郊區舉行，當地警官拉沃（Michel Lavaud）表示，這是奧運賽事前，打擊假貨的一部份行動。拉沃指出，過去2年以來，當局一直在討論假貨問題，並補充，警方正在加強執法。

從2008年北京、2012年倫敦到2016年里約奧運，歷年來奧運主辦國經常會進行類似的行動，而法國這次的清理工作卻得到褒貶不一的評價。根據法國官方統計數據，塞納－聖但尼有3分之1的人口生活在貧困之中，警方對於街頭攤販的清掃，導致本來經濟就不穩定的人們陷入了進一步的困境之中。

法國社會科學城市研究員韋默特（Axel Wilmort）表示，可以注意到過去3個月內，巴黎郊區的警察數量急遽增加，對於非正式市場攤販的鎮壓也不斷增加，警察更頻繁巡邏，並擺設金屬柵欄阻止商家擺攤。

今年夏季在巴黎登場的奧運賽事，預計將吸引全球約1500萬名遊客，巴黎對於喜愛奢侈品的消費者而言相當具吸引力，而大量的遊客對於山寨品賣家來說，也是誘人的目標。意識到品牌產品可能面臨威脅，2024巴黎奧運主辦方和國際奧委會（International Olympic Committee）去年雙雙成為法國智慧財產權保護協會「製造商聯盟（UNIFAB）」的成員。這一組織與品牌合作，提高人們對假貨相關風險的認識。

UNIFAB執行長薩法蒂－索布蕾拉（Delphine Sarfati-Sobreira）表示，在奧運會前，團隊做了很多工作。全球最大奢侈品集團、巴黎奧運贊助商酩悅·軒尼詩－路易·威登集團（LVMH）則稱，集團與當局、海關人員密切合作，以維護自身智慧產權，保護消費者免受山寨品的侵害。

律師事務所Gowling WLG合夥人、智慧財產權律師柯德漢（John Coldham）表示，巴黎不想被稱為歐洲的「假貨之都」。法國已加強打擊假貨的力道，根據5月發佈的數據，去年海關查獲了2050萬件假貨產品，比2022年沒收的1150萬件，增加了78％。官員提到，今年春季，UNIFAB協助訓練了1200名海關人員來驗證奧運週邊產品的真偽，其中2024巴黎奧運的吉祥物和服飾最有可能成為非法仿製品的目標。

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