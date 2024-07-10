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利用率不佳 傳台積電7奈米製程將降價10％

2024/07/10 11:00

市場消息指出，台積電調漲價格是最新且供不應求的3奈米製程，而7奈米製程因利用率不佳將降價10%。（示意圖，路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕近日外資紛紛出具報告，指台積電（2330）多數客戶已同意上調代工價格換取可靠的供應，但現市場消息指出，台積電調漲價格是最新且供不應求的3奈米製程，而7奈米製程因利用率不佳將降價10%。

綜合媒體報導，台積電7奈米製程早在2023年就已浮現產能利用率不佳問題。據市場消息指出，當前台積電7奈米的產能利用率僅有60%，而作為因應，台積電計畫自2025年1月起將7奈米製程價格降價10%。

而台積電7奈米製程產能利用率為何如此低？台積電總裁魏哲家早前解釋，主要是受到手機戲劇化下滑加上主要客戶延遲生產所影響，並表示相似的情況在2018年至2019年28奈米也曾出現過，相信在公司努力運用特殊製程改善下，問題將會被解決。

台積電將於本月18日召開法說會，目前在法說會前緘默期。

截至台北時間10日10點42分左右，台積電股價暫報1035元，跌幅0.48%。

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