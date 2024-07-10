蘋果i16即將登場 美銀點名4供應鏈將大放異彩

美銀看好鴻海、富士康工業互聯網、立訊精密與比亞迪電子4家供應鏈，將隨著i16推出大放異彩。（資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕蘋果預計在今年晚些時候推出其新款iPhone，美銀預計今年下半年i 16系列的庫存量在9000萬至1億部之間，高於去年的9000萬部，依過往經驗，蘋果供應鏈股價在產品發佈前通常跑贏大盤，看好鴻海（2317）、富士康工業互聯網、立訊精密與比亞迪電子4家供應鏈，將隨著i16推出大放異彩。

CNBC報導指出，美銀分析師在1份研究報告中指出，隨著智慧手機需求趨於穩定，我們對蘋果供應鏈持樂觀態度，因為我們預計材料設計的變化和人工智慧功能將在未來2-3年內推動更可持續的上升週期。

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美銀預計今年下半年iPhone 16系列的庫存量在9000萬至1億部之間，略高於去年的9000萬部。

參考過去的週期，美銀分析師指出蘋果供應鏈上的股票“在產品發佈前通常跑贏大盤”，而它們在發佈後的表現“取決於產品規格/定價與共識、出貨量以及對明年新款iPhone的預期”。

而在蘋果供應鏈上，美銀特別看好鴻海、富士康工業互聯網、立訊精密與比亞迪電子4家。

首先在鴻海部分，美銀表示，鴻海是全球最大的電子製造商，穩固的iPhone更換週期和規格升級應該有助於在2025-26年獲得更好的銷售、收益。

鴻海股價雖然今年迄今上漲近116%，但美銀仍將鴻海的目標價從200元上調至260元，以9日收盤價225.5元計算，潛在上漲空間約為15.3%。

其次是富士康工業互聯網，美銀指出，富士康子公司富士康工業互聯網生產iPhone手機殼，隨著2025年至2026年iPhone出貨週期的改善，對其外殼的需求增加，這家總部位於中國的設計和製造巨頭將獲得強勁的獲利率。

分析師指出，我們將富士康工業互聯網（FII）2024-26E的收益上調了2-6%，原因是iPhone外殼銷售可能更好，人工智慧伺服器貢獻強勁。富士康在上海和台灣證券交易所雙重上市，其股票在美國也作為ADR交易。其在上海上市的股票今年迄今上漲了91.8%，美銀將其未來12個月目標價調至33元人民幣，潛在上漲空間約為13.8%。

立訊精密也是主要受益者，美銀表示，立訊精密是iPhone週期走強的“主要受益者”，因為立訊精密在各種iPhone元件（聲學、觸覺、無線充電、電纜連接器、頂部/背面模組、LCP天線等）中的高曝光率，以及iPhone組裝的持續市佔增長（2024/25E的市佔為26%/30%，2023年為21%）。

美銀預計立訊精精的收益將在2025年至2026年間增長3%，原因是銷售可能更好，iPhone 組裝市佔將持續增長。美銀將其目標價上調至39至46元人民幣，

潛在上漲空間約為 11.1%。

至於比亞迪將從其iPhone外殼業務的整合中獲益，美銀指出，比亞迪盈利能力將隨著運營效率的提高（自動化率提高，良率提高）而逐步提高，將該公司2025-2026年的盈利預期上調了2%，以“反映出iPhone銷量可能更好，汽車擴張強勁，以及與人工智慧相關的貢獻（伺服器、機器人）不斷上升”。

由汽車巨頭比亞迪控股的比亞迪電子的股份在香港交易所上市，將其目標價為42港元，潛在上漲空間為25.3%。

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