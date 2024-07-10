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跨足醫療廢棄物處理 台鎔上半年營收3.97億元、年增3成

2024/07/10 10:30

興櫃綠能環保股台鎔去年跨足醫療廢棄物領域，今年上半年營收大增3成。（擷取自官網）

〔記者張慧雯／台北報導〕台灣甲級事業廢棄物處理大廠台鎔科技（6947）公布6月營收0.65億元、月增2.72％，累計上半年營收達3.97億元、年增31.33％，寫下歷年同期新高記錄；台鎔表示，去年併購日環、正式跨足醫療廢棄物處理市場，使得營收表現亮麗。

台鎔目前主力業務以有害污泥及溶劑廢棄物為主，為擴大台鎔廢棄物處理版圖，去年6月併購以處理醫療廢棄物為主的日環，正式跨足醫療廢棄物處理市場，進一步帶動台鎔營收持續走高。

台鎔表示，日環廠處理項目涵蓋含多氯聯苯液體處理、化學廢液/廢漆渣處理、生物醫療感染性廢棄物處理等，完成整併後調整優化醫療廢棄物處理焚化產能，並積極拓展醫院及診所醫廢處理通路數，且今年1月反映處理相關成本並進行醫療廢棄物處理單價調整，挹注日環廠今年上半年營收年增約兩成。

展望2024年下半年，台鎔認為，除持續深化有害事業廢棄物、醫療廢棄物處理動能外，旗下子公司翰陽綠能也取得新竹縣高效能焚化爐BOO標案，主要處理生活廢棄物與一般廢棄物市場，更有廢轉能的再生能源發電事業，規劃年處理量將達15.5萬噸，未來將有垃圾處理及有售電收入，目前新廠建置仍符合進度，預計今年第4季點火試運轉。

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