認了與台灣斷交虧大！宏國蝦上半年出口崩跌逾21％

宏都拉斯水產養殖協會（Andah）數據顯示，上半年白蝦出口量減少約832萬磅、下降21.42%。（示意圖，法新資料照）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕宏都拉斯與台斷交，轉與中國建交後，台灣對該國白蝦購買量大幅下滑，宏都拉斯水產養殖協會（Andah）數據顯示，上半年白蝦出口量減少約832萬磅、下降21.42%，而Andah執行長阿馬多（Javier Amador）也坦言，對台灣出口量減少最多、影響最大，減少了約729萬磅。

宏媒報導，2024年上半年宏國白蝦出口量為3052萬324磅，低於2023年同期的3884萬7445磅，下降832萬7121磅，減幅約21.42%。

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至於哪個因素影響白蝦出口最大，Andah執行長阿馬多（Javier Amador）坦言台灣影響最大，減少729萬8423磅。宏國白蝦對台灣出口量從2023年上半年的約1197萬9019磅，下降至2024年同期的468萬595磅。

另1因素是對墨西哥的出口量下降，宏國白蝦對墨西哥出口量從2023年上半年的約1226萬7934磅，下降至2024年同期的829萬磅2394，相當於減少397萬5540磅。

根據宏媒指出，對台灣的出口量下降，是由於宏國政府2023年宣布和台灣斷交，而對墨西哥的出口量下降，是由於墨西哥關閉宏國蝦市場，直至2024年5月才重新開放。

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