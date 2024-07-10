家登第2季營收17.6億元 季增與年增皆逾2成

家登董事長邱銘乾。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕半導體晶圓與光罩及儲存載具廠家登精密（3680）今公布6月集團合併營收約6.67億元，月增18.73%、年增103%，連續3個月雙增，創今年單月新高與歷史單月次高；第2季營收為17.6億元，季增23.33%，年增22.39%；今年上半年集團累計營收約31.78億元，較去年同期成長31.36%。

家登營收雖成長，今股價卻由紅翻黑，以518元開出，最低504元，下跌16元，跌幅逾3%。外資連7買，帶動家登昨收520元。

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展望後市，家登表示，伴隨客戶強勁需求及全廠域產能迅速開出，光罩載具今年出貨量持續攀升，晶圓載具正式進入大量生產階段，全球客戶需求同步上升，家登集團全年營運成長動能強勁。

家登並指出，因應全球客戶訂單滿載，家登的先進暨成熟晶圓載具今年正式啟動全球量產、擴產計畫，大中華生產基地昆山廠產量逐步上升，預計今年第3季再開出2期產能；協力廠重慶廠加速開出FOSB量能，預計今年底可開出高於現在兩倍的產能，供應大中華各大半導體廠與日俱增的需求。

此外，家登位於台灣樹谷廠今年第2季起加速支援大客戶需求，2期預計於今年11月機台陸續進場，開出數千顆以上產能，目標於明年第2季前完成2期廠的所有無塵室建置、設備進機及人員到位，屆時期能開出雙倍單月產量。

家登表示，集團的航太產品主要集中在飛機翅膀、起落架、引擎上等關鍵零部件，認證過程十分嚴謹，須經過多次小批量生產並進行功能穩定度測試後才能獲得客戶認證。家登已獲多家關鍵航太客戶長單，並有數十個品項進入量產出貨，並有多家新客戶持續送樣，家登在特殊製程持續投入及認證，航太今年挑戰數億元營收，明年航太營運翻倍成長可期，將與光罩載具、晶圓載具及設備產品同時挹注集團營運更上層樓。

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