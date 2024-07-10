中鋼5年投資15.5億元 強化全廠電力韌性

中鋼集團太陽光電系統規劃2032年前達成120 MW。（中鋼提供）

〔記者林菁樺／台北報導〕中鋼（2002）面對全球鋼鐵產業環境變化及2050碳中和的嚴峻挑戰，已計劃2022年至2026年的5年期間，共投入新台幣15.5億元強化全廠電力系統韌性，至今完成的相關方案，1年可降低3215萬元成本，也提升全廠各關鍵電力子系統的耐受能力與可靠度。

中鋼於建廠成立之初即回收製程副產燃氣，再透過汽電共生設備發電，可供應廠內用電量約50％。2030年後採行「製程設備電力化」路徑將提高自身電力需求，因此中鋼於2022年至2026年投資15.5億元，強化全廠電力系統韌性。

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中鋼主要從能源可靠度與智慧化應用等兩大面向著手。在太陽光電部分，集團太陽光電系統截至今年6月底的建置量已達100.1MW，自2017年10月至今的累積發電量近6億度，未來不僅每年可貢獻1.1億度以上綠電，並持續穩定布局光電案場，規劃2032年前達成120 MW總設置規模。

在儲能設備部分，中鋼首套1.8MWh儲能系統性參與台電電力交易平台，接受台電機動調度協助穩定頻率，第2套2.2MWh及第3套7.0MWh儲能系統則應用於負載轉移、削峰填谷及強化重要製程的電網韌性，而中鋼長期配合台電負載管理的需量競價措施，動態調整用電與發電，也成為台灣虛擬電廠中的重要成員之一。

在廠區微電網建置及電力AI智慧應用部分，中鋼已在廠內建立自產燃氣發電機的微電網供電系統，也設置儲能微電網系統，透過儲能系統調節太陽光電與負載之間的平衡，使得獨立運轉的微電網可直接供電予廠內電腦中心、間接循環水與重要負載用電設備。

另外，中鋼利用多年累積的電力大數據與自行發展的AI智能技術成功開發電力需量預測模組，並結合汽電共生鍋爐應用負載優化演算法的最佳燃料調度，有效提升全廠電力使用效率及降低能源成本。

在汽電共生發電機組部分，中鋼除了增設油壓蓄壓器及提升供油泵浦電源可靠度等措施，進一步提高發電機組在遭受地震或其他可能天災的承受能力與增進快速恢復功能，同時也將原有5部舊型鍋爐汰舊更新為2座新型高效能發電機組，預計2026年興建工程完工後，可提升32.8MW供電量，每年能減少二氧化碳14.7萬噸、硫氧化物154噸及氮氧化物56噸。

中鋼將深化AI技術於各生產製程環節的應用，例如近期規劃建立全廠能源與用電數據的AIoT系統，預計可再進一步增強中鋼全廠電力系統韌性。

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