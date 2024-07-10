3天變無期限！三星史上首次大罷工 網翻張忠謀「無工會論」

三星史上首次無期限罷工。（資料照，法新）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕由於勞資談判嚴重分歧，南韓科技大廠三星電子（Samsung ）規模最大工會「全國三星電子工會（NSEU）」，8日起發動3天罷工。《路透》最新報導，約有6500名工人參加了罷工，工會10日最新宣布，將持續無期限罷工。此消息引發網友討論，有網友表示，難怪台積電（2330）創辦人張忠謀反對成立工會。

《路透》報導，從8日起展開罷工的全國三星電子工會（National Samsung Electronics Union，NSEU）表示，由於管理階層沒有展現出會談的意願，他們已決定發起「無限期大罷工」來迫使管理階層談判。

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工會表示，原本計劃進行到今天的為期3天罷工將延長。他們還說，這場罷工已經打亂了生產。

先前《彭博》報導，工會主席孫宇穆（Son Woo-mok）表示：「我們這次罷工的目標就是中斷生產」。不過三星回應，產線並未受到罷工影響。

三星工會旗下約有2.8萬名會員，約占三星在韓國員工總數的兩成以上。工會先前的訴求，是要求資方改善績效獎金制度、調高薪資，並多給員工1天有薪年假，但勞資雙方談判破裂。市場擔憂，三星工會發動罷工，恐在南韓科技業掀起帶頭作用。

而有網友在PTT分享三星罷工的新聞，直指三星罷工，台積電大利多，海力士也和台積電合作HBM，感謝三星員工罷工加持，台灣科技業，尤其台積電是超級大利多。

其他網友也加入討論表示，「三星沒落，海力士取代三星的時代要來了」、「技術都追不上台積電了，還罷工」、「三星的失敗就是台積的...」、「難怪贏不了GG」、「台積電要噴到1500了」、「已經看不到GG的車尾燈了還罷工」。

也有網友提到，「難怪張忠謀反對成立工會」。張忠謀多年前接受媒體專訪時曾主張「無工會論」，認為好的企業不需要工會。

張忠謀多年前接受媒體專訪時表示，美國科技業之所以成功，就是因為沒有工會。張忠謀解釋，他並不是認為工會不好，而是覺得好的企業勞資是一體的，員工與公司一心，就不需要工會。

他說：「一個公司要成功，是大家要全心合力，有了勞資對立，就很不好」、「好的企業，可以要求不要有工會」。

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