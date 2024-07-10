穆迪警告：法國選舉結果恐對信評產生負面影響

穆迪警告，法國選舉的結果，將不利於該國的信評。（路透）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕國際信評機構穆迪（Moody's）警告，法國議會選舉的結果，將不利於該國的信評，因為組建聯合政府將使各項決策和控制債務的任務變得更加艱難。

《路透》報導，法國7日進行國民議會選舉第2輪投票，由左翼聯盟「新人民陣線」拿下最多席次，總統馬克宏（Emmanuel Macron）領導的中間派「同在」排名第2，在首輪投票勢如破竹的「國民聯盟」表現不如預期，位居第3，值得關注的是3大陣營均未取得過半席次。

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第2輪投票中，左翼勢力崛起，阻礙了瑪琳勒班（Marine Le Pen）讓極右翼掌權的努力，也讓法國面臨組建聯合政府的複雜談判。

穆迪在報告中指出，考慮到未來政府面臨的限制，不太可能在2025年看到基於支出的財政整頓，這也呼應了標普全球（S&P Global）近日表達的許多擔憂。

穆迪提到，基於法國稅收在GDP（國內生產毛額）當中的佔比已經是經濟合作暨發展組織（OECD）成員國當中最高，法國不太可能進一步增稅，因此，選舉結果對財政方面的影響是負面的。

法國的支出軌跡代表到2027年，該國整體政府赤字不太可能降至GDP的4％以下，而接近110％的債務，屆時恐再上升幾個百分點。穆迪將法國的信用評級維持在Aa2，展望穩定，報告中也點出可能推動重新評級的幾項因素，包括財政、債務數字看起來比先前預期的嚴重，前景則將轉為負面。

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