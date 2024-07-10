「老債王」葛洛斯：特斯拉股價走勢 就像1檔迷因股

知名投資人認為，特斯拉的股價走勢就像一檔迷因股，「基本面持續疲弱，股價卻直線上漲」。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕近期特斯拉（Tesla）股價暴漲超過40%，空頭痛失數十億，幾乎收復今年失土。對此，昔日擁有「債券天王」封號的知名投資人葛洛斯（Bill Gross）表示，特斯拉的股價走勢就像1檔迷因股，「基本面持續疲弱，股價卻直線上漲」。

據《Business Insider》週三（10日）報導，葛洛斯在社交平台X上表示，現在似乎每隔1天就會出現1檔新的迷因股，大多數都是拉高出貨。葛洛斯認為，特斯拉的「基本面正在下滑」。因為特斯拉上週公布了第2季的汽車交付量，雖然上季交付的近 44.4萬輛汽車，比分析師預期高出8000輛，但仍較去年同期下滑5.8%。

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特斯拉股價十連漲令人印象深刻。以現今華爾街分析師對於特斯拉未來走勢的分歧相當大，市場上給予的最高與最低的目標價差約200美元。

數據分析公司Ortex Technologies週一（8日）數據顯示，放空特斯拉的空頭在上週的一波反彈中遭受57億美元（約新台幣1857.9億元）未實現損失，年度損失達到17億美元（約新台幣554.1億元）。

特斯拉股價9日收盤上漲3.71%至262.33美元。

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