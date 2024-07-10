美政府 : 著手準備1套對中法案 堵住中國的小包裹貿易漏洞

美國眾議院議長邁克·約翰遜表示，中國威脅全球和平，將以一切可用的工具對抗中國。（美聯）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國眾議院議長邁克·約翰遜（Mike Johnson）表示，正準備一套對付中國的法案，有機會在2024年美國總統大選前通過，這項新的立法可能會進一步限制美國的對外投資，並堵住來自中國小包裹的貿易漏洞。

約翰遜稱，由他領導的眾議院已經著手準備一套法案，以授權下一屆政府在明年上任的第一天可實行，包括制裁向俄羅斯和伊朗提供支持的中國軍工企業、進一步限制美國資金投資中國，及禁止聯邦政府與中國生物技術公司簽訂合約等方案。

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在貿易方面，也將限制中國網購公司，以小額包裹的漏洞規避美國關稅。

據報導，美國長期貿易規定允許企業向美國運送價值低於800美元（約新台幣2.6萬元）的包裹，而無需繳納關稅。根據眾議院籌款委員會引用的數據，60% 的最低限度進口商品來自中國。

約翰遜強調，中國對全球和平構成了最大威脅。美國國會必須集中精力，用盡一切手段對抗中國。

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