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投資者等待美CPI數據 黃金微漲

2024/07/10 08:27

週二（9日）黃金價格上漲。（彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕投資者等待本週四將公布的美國6月消費者物價指數（CPI）數據，週二（9日）現貨黃金上漲0.2%，報每盎司2363.64美元，8月交割的黃金期貨上漲0.2%，報每盎司2367.90美元。

《路透》報導，道明證券（TD Securities）大宗商品策略主管梅萊克（Bart Melek）表示，預計聯準會（Fed）最快可能9月啟動降息，這點正積極影響當前市場。

近期美國經濟數據顯示勞動市場疲軟，強化人們對Fed即將開始降息的預期。

然而，Fed主席鮑爾（Jerome Powell）週二在國會作證時表示，通膨「仍高於」Fed 2%的目標，但近幾個月來一直在改善，因此若央行要啟動降息，還需要更多的好數據才能強化合理性。

目前投資者將焦點轉向週四將公布的消費者物價指數（CPI），近期數據顯示，該數據自年初意外的高水準開始降溫。

Exinity Group首席市場分析師Han Tan表示，如果市場看到美國通膨仍頑強的跡象，恐令黃金回吐近期漲幅。

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