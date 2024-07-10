抗通膨有進展 鮑爾：美國經濟不再過熱

美國聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）。（歐新社）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）週二（9日）在國會表示，美國不再是一個過熱的經濟體，就業市場已經從大流行時期的極端情況中降溫，並且在許多方面回到了疫情危機之前的水準。鮑爾也提到，近幾個月通膨一直在改善，更多「好的數據」將加強央行降息的理由。

《路透》報導，鮑爾對參議院銀行委員會表示，Fed清楚地意識到，現在面臨雙面風險，不能繼續只關注通膨，勞動力市場方面似乎完全恢復了平衡。鮑爾告訴議員，自己不想就利率問題，釋出任何有關未來行動時機的訊號。隨著美國將在11月5日舉行總統大選，在這之前，聯準會表定還有2次的會議，北達科他州共和黨籍參議員克芮麥（Kevin Cramer）表明，不希望看到Fed在選舉前採取任何降息措施。

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鮑爾也在聽證會上強調Fed在制定利率方面獨立作主的重要性，以及自己對於決策將基於數據的堅持。分析師認為，鮑爾在這方面的觀點似乎為最快9月降息打開了大門。法國外貿銀行（Natixis）美國首席經濟學家霍奇（Christopher Hodge）指出，鮑爾的重點已稍微轉向Fed職責範圍內的風險平衡，聯準會需要在勞動力市場疲軟前採取行動，看來正在為9月政策轉向奠定基礎。

鮑爾表示，過去幾個月以來，通膨一直在改善，更多好的數據，將加強寬鬆貨幣政策的理由。並提到，今年初，美國在實現2％通膨目標方面缺乏進展，但最近單月的數據顯示出小幅的進展，更多好的數據將增加聯準會對通膨持續朝2％邁進的信心。

自2023年7月以來，聯準會一直將政策利率維持在5.25％至5.5％區間。在6月的政策會議上，19名官員預測中位數為年底前僅降息1碼（0.25個百分點），在此後的通膨數據一直弱於預期。

鮑爾稱，失業率仍然很低，但也點出，基於過去兩年在降低通膨、冷卻勞動力市場方面取得的進展，通膨上升不是目前面臨的唯一風險。鮑爾表示，如果政策長期過於緊縮，可能會過度削弱經濟活動和就業，進而破壞一段時間的經濟成長。

在鮑爾發表完相關言論後，投資人持續認為，Fed在9月降息的可能性接近70％，這代表著聯準會可能會在7月30至31日會議後發表的政策聲明開始產生變化。

Annex財富管理公司首席經濟學家傑克布森（Brian Jacobsen）表示，鮑爾準備開始降息，聯準會認為不盡快降息將會帶來風險。Pantheon Macroeconomics經濟學家則指出，考慮到對就業市場的擔憂，這應該會讓聯準會更擔心經濟衰退的風險，而不是過黏的通膨。

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