銀彈用罄！高盛示警：美股「8月魔咒」將至（法新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美股警鐘響起，繼大摩唱衰表示，在總統大選期間將下跌10%，高盛也警告說，在投資人銀彈快用完，1年中最好的交易日已經過去，美股從8月初開始，將接連經歷痛苦的2週。

摩根士丹利策略師麥克威爾遜（Mike Wilson）表示，隨著圍繞美國總統大選、企業業績和聯準會政策的不確定性加劇，交易員應為美股的回調做好準備，我認為從現在到美國大選期間的某個時刻回調10%的可能性很大。

請繼續往下閱讀...

外媒報導，高盛全球市場部門董事總經理兼策略專家斯科特·魯布納（Scott Rubner）週一發佈報告稱，隨著資金大量流出股市，痛苦交易已從上漲轉向下跌，他指出，1年中最好的交易日已經過去，買家已經滿倉了，彈藥也快用完了。

由於市場押注聯準會今年將降息約兩次，標普500指數創下自1月初以來的第35次新高。

彭博資訊的數據顯示，分析師們預測，美國企業第2季度的收益，預計將增長9%左右，為2022年第1季度以來最高水平。

Rubner認為，企業業績的門檻很高，因為這些高預期已經形成，這意味著業績期“不再是股市的順風期”。最重要的是，系統性基金的倉位已經達到如此高的水平，以至於任何波動率飆升或收益不及預期，尤其是來自“大量持有的市值權重股票，都可能迫使非基本面賣家降低風險”。

從歷史上看，8月是被動基金和共同基金股票資金流入情況最差的月份，Rubner指出，8月份預計不會有資金流入，因為投資者在2024年上半年創下了有記錄以來的第2大股票流入量後，已經為第3季度部署了資金。

他對1928年以來的數據分析顯示，標普500指數在7月中旬達到「局部頂部」，然後在8月初進入通常是1年中第5糟糕的2週。

他指出，我們正在結束今年最好的交易期，就目前而言，這是他最後1次看多美股。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法