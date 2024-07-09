麥當勞沙拉從菜單上消失原因！總裁親自解密

麥當勞沙拉從菜單上消失原因！總裁親自解密指出，客人想吃的大多是漢堡和薯條。（業者提供）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕麥當勞曾經投入大量行銷預算在沙拉上，但自2020年以來，這些綠色蔬食已從全美連鎖店的菜單上消失，麥當勞美國分公司總裁厄林格（Joe Erlinger）親自解密指出，當人們去麥當勞時，他們想吃的大多是漢堡和薯條。

《CNN》報導，厄林格在6月《華爾街日報》年度全球食品論壇的採訪中表示：「如果人們真的想從麥當勞買沙拉，我們很樂意重新推出沙拉。」他補充說：「但我們的經驗證明，這不是消費者在麥當勞尋找的東西。」

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厄林格指出，「他們（客人）在尋找美味的薯條、5美元（約新台幣162元）的套餐優惠、他們尋找的是熱騰騰的漢堡，所以，我們將繼續提供這些給他們。」

《CNN》指出，在2020年武漢肺炎大疫情之前，麥當勞也已經穩定供應沙拉數十年，但自疫情來襲後，面臨勞動力短缺和供應鏈混亂等情況，部分麥當勞餐廳選擇精簡菜單，專注於最受歡迎的品項。

為了幫助簡化餐廳營運，麥當勞表示，他們自2020年起，將沙拉從全美的連鎖店菜單中移除。

據《華爾街日報》報導，2022年，麥當勞給予加盟商選擇是否供應沙拉的權利，但多數加盟商決定不提供，且這個策略得到了正面回饋，刪除沙拉的連鎖店，將心思專注在更新和行銷核心商品，因此現在連鎖店大多致力於說服顧客選擇他們的5美元優惠套餐，幫助銷售額大幅增長。

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