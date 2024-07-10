以子女名義辦理定存單 這種情況須申報贈與稅

台北國稅局表示，父母存款轉存子女名下定存單，若超過贈與免稅額，應申報贈與稅。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部台北國稅局表示，父母自銀行帳戶提領存款，轉存子女名下定存單，屬於贈與行為；近來查獲父母自銀行帳戶提領存款，並以子女名義辦理1年期定期存單，因定期存單金額已超過贈與稅免稅額，卻未申報贈與稅，經國稅局查獲補稅並處予罰鍰。

台北國稅局說明，根據「遺贈稅法」規定，贈與是指財產所有人以自己的財產無償給予他人，經他人允受而生效力的行為；而所謂的財產，是指動產、不動產及其他一切有財產價值之權利。

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舉例說明，甲君於2021年自銀行帳戶分次提領存款150萬、120萬及100萬元，並以兒子名義辦理3筆1年期定期存單，1年後定存單到期時，本金連同利息全數存入兒子銀行帳戶。經國稅局查獲，甲君也承認是透過定期存單分次贈與存款給兒子；因此，國稅局除核定補徵贈與稅15萬元〔（150萬+120萬+100萬-免稅額220萬）×稅率10%〕，並處予罰鍰。

台北國稅局呼籲，父母自銀行帳戶提領存款，轉存子女名下定存單的贈與行為，若超過當年度贈與稅免稅額，在稽徵機關尚未調查或未經他人檢舉前，請儘速向戶籍所在地稽徵機關自動補報補繳及加計利息，以免遭補稅及處罰。

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