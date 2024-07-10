商家誤用上期統一發票 這樣做可以免罰

財政部高雄國稅局表示，營業人若誤用前期統一發票，未經檢舉或調查前報備可免罰。（資料照）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕商家誤開上期統一發票怎麼辦？財政部高雄國稅局表示，營業人若誤用前期統一發票交付買受人，在未經他人檢舉及未經稽徵機關調查前，主動向稽徵機關報備，其有漏報繳情形並已補報、補繳所漏稅款及加計利息，免予處罰。營業人可以至財政部稅務入口網，使用線上申辦「誤用上期統一發票之報備」，即時釐正作業疏忽。

高雄國稅局指出，某商號店長來電詢問，店員7月1日忘記更換收銀機發票紙卷，已開立多張5-6月收銀機統一發票給消費者，無法追回，該怎麼辦？國稅局說明，根據「統一發票使用辦法」規定，非當期統一發票不得開立使用；但經稽徵機關核准者，不在此限。

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因此，營業人若誤用前期統一發票交付買受人，在未經他人檢舉及未經稽徵機關或財政部指定調查人員進行調查前，主動向稽徵機關報備，其有漏報繳情形並已補報、補繳所漏稅款及加計利息，免予處罰。

高雄國稅局提醒，營業人若發現有誤使用前期統一發票情形，請儘速向稽徵機關報備，並將該銷售額併入實際月份申報繳納，只要未經他人檢舉或稽徵機關進行調查前，有符合稅務違章案件減免處罰標準規定者，免予處罰，但1年只有2次免罰機會。

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