熊本迎接台積電高管 美酒名牌包已被大採購

熊本的百貨商店已準備好優質葡萄酒和名牌包，迎接晶片業高階主管和家庭的消費力。（示意圖，路透）

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吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕台積電在日本熊本設廠，除帶動當地半導體復甦，也刺激熊本的奢華品市場消費，當地的百貨商店已準備好優質葡萄酒和名牌包，迎接晶片業高階主管和家庭的消費力。

熊本的鶴屋百貨商店（Tsuruya Department ）增加奢侈品產品，包括優質葡萄酒和名牌包袋，以吸引高消費遊客和未來進駐的企業主管。鶴屋成立了一個特別工作小組，為半導體公司的發展做好準備，並設立了一個專區，專門銷售拉圖酒莊（Chateau Latour）和拉菲酒莊（Chateau Lafite Rothschild）等豪華葡萄酒，每瓶售價高達20萬日圓。

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根據日經亞洲報導，這些高階產品被台積電及相關公司的高階主管大量採購。高階主管及其家人的湧入可能增加，推動對優質商品的需求激增。

台積電位於熊本的新工廠即將全面投產，大約750名員工及其家人將搬遷至熊本，預計將有數千名員工及其家人搬遷至到此。隨著越來越多的工人搬遷進駐，對家用電器、床單和其他物品的需求不斷增加。

日圓貶值也提振化妝品、手錶和皮包的銷售，4月免稅品佔總銷售額的2%，比去年同期翻倍成長。

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